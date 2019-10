Arzignano, Colombo: “Noi Davide che vuol sorprendere Golia-Padova”

Usa una metafora biblica il tecnico dell’Arzignano Alberto Colombo in vista della sfida contro il Padova, nella speranza che quanto ricordato nel libro sacro del cristianesimo e dell’ebraismo si ripeta sul campo dell’Euganeo: “Sarà il classico Davide vs Golia con la voglia del più piccolo, l’Arzignano Valchiampo, di sorprendere un gigante come il Padova. - continua Colombo come riporta Padovagoal.it - Sarà una trasferta complicata, abbiamo la consapevolezza però che se scendiamo in campo con il nostro miglior spirito battagliero, diventerà complicato per l’avversario batterci. Ci prepareremo al meglio, per presentarci nelle migliori condizioni possibili alla partita sul campo della capolista”.