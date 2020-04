Arzignano, Colombo: "Protocolli sanitari ostacolo importante per la ripresa in Serie C"

Alberto Colombo, allenatore dell’Arzignano, è intervenuto ai microfoni di RTV San Marino per analizzare la possibile ripresa del campionato di Serie C. Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal.it: “I protocolli sanitari sono difficili da mettere in pratica per le squadre di Serie C, è un ostacolo importante alla ripresa. Io vedo più difficoltà in Serie C e B rispetto alla Serie A dove ci sono budget e strutture che lo permettono. Nella prima fase abbiamo mantenuto i rapporti con i ragazzi tramite il telefono, dopo abbiamo introdotto gli allenamenti in video. E’ un modo per portare la mente lontana sugli eventi drammatici”.