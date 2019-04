© foto di Federico De Luca

Daniele Di Donato, tecnico dell'Arzignano, festeggia così la promozione dei suoi in Serie C, ai microfoni di TrivenetoGoal: “I ragazzi meritano questo ed altro. Il difficile è stato all’inizio quando tutti pensavano di giocare sulle punte, però sono dei ragazzi unici, un gruppo fantastico che ha capito la categoria e che quest’anno era molto più difficile di quello passato e si sono calati in questa realtà e ci hanno portato a questo grande traguardo. Io sono arrivato qui per vincere e ho avuto la fortuna di trovare questi grandi ragazzi che mi hanno dato tante soddisfazioni. Non nascondo che è stato un anno difficile, dedico questa promozione ai miei genitori, e al direttore e alla società che mi ha permesso di allenare questi ragazzi".