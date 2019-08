© foto di Andrea Rosito

Poche ore al gong della sessione estiva di calciomercato, e l’Arzignano sta completando la rosa che mister Colombo guiderà in questa stagione tra i professionisti, che ha preso il via con un buon pareggio contro il Piacenza. Con il tesseramento di Faccioli vicino e completato il centrocampo – con il condizionale d’obbligo per eventuali occasionissime irrinunciabili – rimangono da puntellare difesa e attacco.

Il punto sulla difesa – Il club è alla ricerca di un terzino sinistro, mancino di piede e con caratteristiche non solo tecniche ma anche umane, in linea con i principi della società. A breve saranno anche sciolte le riserve sul centrale ex Avellino Filippo Capitanio, in prova con la squadra.

Vigili in attacco – Situazioni da valutare anche in attacco. Non è da escludere che possa presto arrivare un nome nuovo alla corte di Colombo, con il Ds Serafini vigile a ogni possibile soluzione.