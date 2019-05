© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il neopromosso Arzignano Valchiampo è già a lavoro in vista della prossima stagione in terza serie. Così come raccolto da TuttoC.com, il club veneto ha messo gli occhi su Santiago Visentin. Il difensore centrale classe '99, nativo di Rosario in Argentina, durante questa stagione ha messo a segno anche due reti in trentaquattro presenze tra campionato e Coppa, con la maglia del Belluno in Serie D.