Au Cavese: "Serie B? Ci torneremo ma non a breve"

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Massimiliano Santoriello, amministratore unico della Cavese, ai microfoni di "Ci Piace" su Sportitalia ha commentato gli ultimi pareggi di qualità contro Rende, Catanzaro e Potenza: "Siamo rimasti molto soddisfatti dalle ultime tre partite, avendo giocato contro club costruiti molto bene. Siamo stati competitivi e alla loro altezza. E soprattutto a Catanzaro per poco non siamo riusciti a fare anche qualcosa in più. La squadra gioca molto bene, a volte abbiamo pagato delle leggerezze dovute a inesperienza. Ma siamo soddisfatti del gioco espresso, come dico sempre: andiamo avanti senza fretta ma senza tregua. Siamo sereni, finora siam sempre rimasti fuori dalla zona playout".

Sugli obiettivi stagionali: " l primo è stato la stabilizzazione economica-amministrativa dopo l'approdo in C, ora pensiamo a salvarci facendo bene. Speriamo quanto prima di mantenere la C per poi valorizzare i tanti giovani tra prima squadra e settore giovanile. La B? Manchiamo da tanto tempo. È un obiettivo tornarci ma non a breve: guai a fare il passo più lungo della gamba, cresciamo e strutturiamoci. E intanto godiamoci il momento, crediamo nell'apporto dei nostri tifosi che sono il dodicesimo uomo in campo, possono darci un grande valore aggiunto".

Sul Girone C: "La Juve Stabia è molto compatta e concreta, poi il Catanzaro per la mole di gioco che sviluppa anche se ha avuto difficoltà all'inizio. Poi è uscito fuori a differenza della Casertana: non conosco le difficoltà dei falchetti, è strano che non riescano a carburare nonostante la rosa d'altissimo livello".

Su mister Modica: "È tanto per noi. È la guida dentro e fuori dal campo. E la squadra può solo crescere: pur senza vittorie, l'aver ottenuto tanti risultati utili aiuta i ragazzi".

Sul mercato: "Pavone è un grandissimo diesse e una grandissima persona. Gli ho dato carta bianca per quanto riguarda i rinforzi, non ho problemi perché è molto parsimonioso. Siamo comunque soddisfatti della rosa che abbiamo: abbiamo ragazzi come Lia, Heatley e via di questo passo. Domenica ha esordito Dibari, un 2001. Ne lanceremo tanti".