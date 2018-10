AU Lucchese: "A breve botta di penalizzazione: da uno a 15 punti"

Carlo Bini, amministratore unico della Lucchese, ha commentato senza troppi giri di parole la delicata situazione in casa rossonera, come riporta GazzettaLucchese.it: "Non parlo per la proprietà che sapete bene è in mano a Arnaldo Moriconi. La società è in stand by, vengono pagati gli stipendi, ma ogni volta che vedo Moriconi gli chiedo di vendere la Lucchese, non possiamo andare avanti così. Poi non so cosa voglia fare, Arnaldo Moriconi è il bene e il male della Lucchese, ma senza di lui non ci saremmo più. Non so perché il 26 si sia deciso a riprendere la società, si poteva fare anche prima. Quanto alle persone che volevano prendere la Lucchese, mi sono espresso già più volte e mi sono dimesso prima. Tra qualche giorno arriverà una botta di penalizzazione che va da uno a 15 punti per le mancanze estive. Si spera che la penalizzazione sia ridotta, a sei punti salterei per aria, sembra che quattro, con il fatto vengano tolti ma da undici a sei c'è una bella differenza. Chiaro che poi c'è la possibilità del ricorso".