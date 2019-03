© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

L’amministratore unico della Lucchese Umberto Ottaviani ha parlato della situazione societaria spiegando che non c’è solo un possibile compratore per il club toscano: “Il passaggio a Nuccilli è in atto, ma stiamo aspettando la sentenza di appello sulla vicenda della fideiussione. C'è un clima positivo, oggi so che Nuccilli incontra il sindaco di Lucca. Vediamo dopo la sentenza che è uno spartiacque, in ogni caso Ceniccola dovrebbe aver già inviato la convocazione per l'assemblea per il passaggio di quote e la nomina del nuovo amministratore, un uomo di fiducia di Nuccilli, e comunque non è Nuccilli che paga. - continua Ottaviani a Gazzettalucchese.it - Dobbiamo aspettare due giorni e poi sarà tutto chiaro, ho detto anche al sindaco revisore Romani di aspettare. In caso di sentenza sfavorevole? Io i soldi di sicuro non li metto, dovrebbe essere Romani a spiegare cosa succederebbe in quel caso. Comunque potrebbero esserci altre opzioni con un imprenditore milanese molto facoltoso che potrebbe entrare in campo".