Au Monopoli: "Concentrati sulla Virtus, la nostra bestia nera"

© foto di Gabriele La Torre

Alessandro Laricchia, amministratore unico del Monopoli, intervenuto a Canale 85, come riportato da tuttocalciopuglia.com, ha dichiarato: "Il calcio è incredibile con la Sicula avremmo meritato maggiormente il pareggio, invece abbiamo vinto. Altre volte avevamo giocato meglio senza tuttavia raggiungere i tre punti. Va dato atto alla squadra di averci creduto sino in fondo. Ho visto più tifosi sugli spalti, anche grazie alle iniziative promosse di recente. Conto di ripetere questa operazione in vista della sfida contro il Matera. Prima, però, c'è il derby con la Virtus Francavilla. Una partita importante per i nostri tifosi, è una squadra che ultimamente è stata la nostra bestia nera".