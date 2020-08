Au Triestina: "Chiediamo un'apertura degli stati 50%, siamo pronti anche a uno sciopero"

Intervistato da Il Piccolo, l'amministratore unico della Triestina Mauro Milanese ha parlato della riapertura degli stadi: "Dobbiamo prendere una posizione unitaria e farci sentire, a costo di mettere in preventivo anche la possibilità di uno sciopero. E' necessario muoversi subito chiedendo un’apertura al pubblico del 50% magari per ottenere un 30%. Credo sia nell’interesse di tutti perché senza pubblico e di conseguenza senza sponsor non si può sostenere una stagione di serie C. Sempre nel rispetto delle tutele sanitarie l’obiettivo da raggiungere in una prima fase è quello di garantire almeno l’ingresso agli abbonati, anche perché a porte chiuse nessuno sponsor è comprensibilmente disposto a investire. Dobbiamo programmare le entrate della prossima stagione sportiva. Il percorso può essere graduale e siamo in grado di applicare le normative purché dettate dal buon senso. Al di là del distanziamento già previsto, decida il Comitato tecnico scientifico se servono le mascherine, gli ingressi si possono scaglionare attraverso i tornelli dove si può misurare la temperatura a ciascun spettatore".