Au Triestina: "Per playoff serve impresa organizzativa e sportiva. Sosterremo i costi"

Dalle colonne de Il Piccolo - edizione Trieste, è intervenuto l'Au della Triestina Mauro Milanese, circa quella che sembra l'imminente ripresa della stagione 2019-2020, seppur con i soli playoff: "Appena recepito l'indirizzo di fare i playoff, che sono il male minore, ci siamo mossi prima possibile per partire con gli allenamenti. Tutti i giocatori sono rientrati, compreso Paulinho dal Brasile, abbiamo sostenuto qualche allenamento individuale e abbiamo sottoposto tutto il gruppo ai tamponi. Abbiamo sanificato le strutture e contiamo già domani di partire con gli allenamenti di squadra. Per fortuna l'epidemia sta dando tregua e penso che nelle prossime settimane, se tutto procede per il meglio, anche il protocollo sanitario diventerà un po' più leggero. A ogni modo siamo pronti anche a sostenere un costo di non meno di 50mila euro. Per giocare i playoff serve un'impresa: sul piano organizzativo e anche sul versante sportivo. Ogni partita va approcciata come la prima e l'ultima occasione. Insomma, ogni gara è una finale. Ci crediamo".