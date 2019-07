AU Triestina: "Ripartiamo da Costantino e Granoche. Caccavallo un'idea"

© foto di Monia Bracciali

Presente a Firenze per la giornata della Serie C, Mauro Milanese, amministratore unico della Triestina, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com, tracciando un punto principalmente sul mercato:

"Ripartiamo con quella formazione (il riferimento è alla squadra che ha perso la finale playoff contro il Pisa, ndr), con lo stesso mister e con quello schema di gioco, così almeno non perderemo due mesi e mezzo come l'anno scorso per trovare il nostro identikit ideale. E aggiungeremo qualche giocatore di qualità per essere ancora più forti. Ripartiamo da Costantino e Granoche che sono i capocannonieri del nostro girone. Poi prenderemo un terzo attaccante forte perché due soli in una stagione intera non bastano. Caccavallo? E' chiaro che là davanti in tre insieme si fa fatica, ma lui è un giocatore estremamente importante con numeri importanti. E' molto offensivo ed aiuta chi è là davanti a fare gol, come è successo con Tavano. Fa piacere vedere calcio spumeggiante e schemi offensivi. E' una idea, ancora non l'ho chiesto ufficialmente. Noi comunque abbiamo anche qualche altra idea".