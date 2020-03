Au Triestina: "Stipendi? La C non si può paragonare alle altre. E vorrei un torneo di elite"

vedi letture

Nell'intervista rilasciata a Il Piccolo , l'Au della Triestina Mauro Milanese ha anche affrontato il tema dei contratti dei calciatori, al centro di una diatriba in attesa che si capisce come si potrà evolvere la situazione a livello nazionale: "Lo dico da ex calciatore di serie A, i giocatori non sono tutti nelle stesse condizioni. Chi ha contratti da decine di migliaia di euro al mese può vivere benissimo anche con una o due mensilità in meno. Quando si scende di categoria non è così. Si stanno utilizzando parte delle ferie e poi penso sia giusto avere lo strumento della cassa integrazione. Spero proprio che il decreto di sostegno del governo anche alle piccole e medie imprese sia allargato anche a quelle sportive. Poi spetta al nostro presidente Ghirelli portare avanti l’istanza per ammortizzare con contributi pubblici una parte dei minori ricavi. Non basta spostare in avanti i pagamenti di contributi e tasse. Senza un intervento strutturale molte realtà rischiano di chiudere i battenti. Noi comunque come Triestina ai primi di marzo abbiamo saldato anche il mese di febbraio".

Andando agli interventi auspicati: "A mio avviso ci sono due strade. La prima è quella dell’intervento pubblico attraverso la defiscalizzazione che già sta percorrendo da mesi il presidenti Ghirelli. Ma mi sembra lunga e di non semplice soluzione. La seconda è quella di costituire una Serie C d’Elite alla quale partecipano le prime sei-sette della classifica di ogni singolo girone della prossima stagione. Un torneo vendibile meglio a tv e sponsor, uno spettacolo più appetibile con tutte le grandi piazze coinvolte in modo tale da raccogliere nuove risorse. Insomma tutte le società, che investono milioni, avrebbero 4 promozioni a disposizione".