Au Triestina: "Terminare anche a luglio inoltrato. Riformuleremo calendario del prossimo anno"

In una lunga intervista rilasciata a Il Piccolo, l'Au della Triestina Mauro Milanese ha parlato del momento attuale dell'Italia e delle conseguenze che lo stesso potrebbe avere sul calcio: "La premessa è che in questo momento la totalità dell’attenzione è rivolta all’emergenza sanitaria. Ma c’è anche il tempo per ragionare su come ripartire: le varie leghe in questi giorni dovranno definire i percorsi in relazione a tempistiche diverse. Ma io ritengo che la cosa fondamentale sia quella di disegnare un percorso uniforme e con regole uguali per tutti. Cominciamo dalla questione campionati: sappiamo per esempio che per mantenere il format della Serie C servono otto settimane. Questa è la base dalla quale partire. Si potrebbe eventualmente pensare di accorciare di una settimana o poco più disputando in gara unica alcuni turni dei playoff oltre a quelli già previsti. Se, per motivi di salute pubblica che ripeto sono prioritari, si dovesse ripartire dopo inizio maggio, non sono contrario ad andare avanti anche fino a luglio inoltrato. Significa che andrà riformulato il calendario della prossima stagione."