Auteri si presenta a Bari: "Prendiamoci le nostre responsabilità. Mercato? Nessuna rivoluzione"

Prime parole da allenatore del Bari per Gaetano Auteri, tecnico lo scorso anno alla guida del Catanzaro. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni raccolto da TuttoBar.com: "Sono onorato di poter far parte di questa famiglia, in società c'è già una grande unità d'intenti. Dobbiamo fare ciò anche in campo con un gruppo coeso, forte e determinato. Dopo una delusione si può ripartire da una maggiore convinzione e forza. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, una piazza che pretende è uno stimolo non un impedimento. Sappiamo che con il nostro lavoro possiamo fare felici tante persone. Giocheremo le partite per vincere".

Sulla rosa poi Auteri ha spiegato: "Faremo delle scelte sull'organico, senza fare rivoluzioni. I giocatori sotto contratto sono di assoluto valore e spessore. Io faccio sempre parlare il campo, non ho preclusioni verso nessuno. Voglio vedere convinzione, voglia, determinazione e senso d'appartenenza. Siamo il braccio del progetto della società. Senza fare stravolgimenti. L'unico piccolo handicap è che siamo partiti con qualche giorno di ritardo ma siamo in tempo per recuperare. Il mio modo di vedere il calcio deve essere adeguato alle risorse, altrimenti non si è bravi. Il filo conduttore è il gioco e con questo dobbiamo valorizzare tutto. Non mi piace parlare di mercato. Giocheremo con tre centrali e ne abbiamo di forte e importanti come Sabbione, Perrotta e Di Cesare. Dobbiamo però metterci dentro caratteristiche fisiche che al momento non abbiamo. In quasi tutti i reparti bisogna intervenire ma solo per consolidare".