Avellino, Braglia contro i giocatori: "Basta coi messaggi social: giocate bene e nessuno vi critica"

vedi letture

La sconfitta contro la Ternana non è andata giù al mister dell'Avellino Piero Braglia che ha messo tutti in riga, puntando il dito soprattutto sulla... tecnologia.

Una sorta di male contemporaneo, quello dei social, che, avendo azzerato le distanze tra giocatori e tifosi, alle volte crea malintesi nell'ambiente. Come ha evidenziato il tecnico: "Prendiamo gol da bischeri e poi fanno i permalosi, permettendosi di rispondere male ai tifosi. Chi viene ad Avellino deve sapere che questo ambiente mastica calcio da una vita. Ci sono pressioni, contestazioni, ma senza pubblico quest’anno è una pacchia. Di cosa si lamentano? Non ho profili social, quindi niente problemi. Ho imposto alla squadra di smetterla coi messaggini sui profili social: giocate bene e vedete se qualcuno vi critica", queste le sue parole riprese dal Corriere dello Sport.