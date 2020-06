Avellino, Capuano: "Ai playoff non saremo vittima predestinata. Non abbiamo nulla da perdere"

L’Avellino ai playoff ci sarà. E’ questo l’annuncio che il presidente dei Lupi Angelo D’Agostino ha dato questa sera in conferenza stampa. Sulla seconda parte di stagione dei verdi si è espresso anche il tecnico Ezio Capuano: “Ci alleneremo al meglio - riporta OttoChannel -, daremo battaglia su tutti i campi fino a qualche tempo fa nessuno avrebbe scommesso sull'Avellino ai playoff, è un sogno, un risultato impensabile. L'Avellino non sarà la vittima predestinata, non abbiamo nulla da perdere e tutto da guadagnare, siamo motivatissimi e non vediamo l'ora di tornare in campo”.