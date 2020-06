Avellino, Capuano: "Bisognava darci più tempo. Sono stati fatti figli e figliastri"

Intervistato da Rai Sport il tecnico dell’Avellino Eziolino Capuano ha parlato del lungo stop del campionato , che ripartirà dai play off, non facendo mancare alcune critiche a chi ha preso le decisioni sulla ripartenza: “È stata un’attesa snervante, il campionato andava fermato perché c’erano della altre priorità e ora si può riprendere perché abbiamo sconfitto, o meglio stiamo cercando di sconfiggere, quel verme di un virus. In C è stato diverso, inutile prenderci per i fondelli, c'è stato un momento in cui si pensava che non si sarebbe più giocato. Anche nella mente dei giocatori è subentrata la rassegnazione di non tornare più in campo e questo ha accontentato alcuni e scontentato altri. Noi per esempio avremmo preferito riprendesse la regular season perché potevamo migliorare la nostra posizione vista la classifica corta.Sulle date ho qualcosa di dire perché non capisco come mai alla A e alla B abbiano dato un mese e noi si debba finire il 22 luglio con appena due settimane per prepararsi a giocarsi in 180 minuti un’intera stagione. Bisognava dare tempo in più, per non fare figli e figliastri. - conclude Capuano parlando del futuro – Non è che il mio contratto si è prolungato grazie ai play off, avevo un contratto rinnovato e pluriennale con alcune opzioni come quella dei play off. Il mio obiettivo è rimanere ad Avellino il più a lungo possibile, l'ho ribadito tante volte".