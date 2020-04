Avellino, Capuano: "Bussolotto per le promozioni? Quello lasciamolo alle massaie"

Ospite della trasmissione Sportitaliamercato, in onda su Sportitalia, il tecnico dell'Avellino Eziolino Capuano ha fatto il punto della situazione. Partendo dai possibili criteri di promozione in Serie B: “Mi adeguo, ma essendo uomo di calcio, ho dei dubbi. Le prime tre che devono andare su è un dato incontrovertibile e inconfutabile, hanno stra meritato, il problema è portare la quarta: capisco chi deve prendere una decisione, ma il bussolotto lo lascerei alle massaie per giocare al Superenalotto. Non è pensabile che chi ha investito tanto debba vedere questo, anche se ripeto, non è facile decidere: a Ghirelli vanno comunque fatti i complimenti per come sta gestendo una situazione assurda. Vediamo bare senza sepoltura, non è giusto litigare per il calcio. A ogni modo, anche se Ghirelli è un signore, deve sbattere fuori quello che ha divulgato la lettera, quello che si dice tra le mura di casa è sacro, e chi lo divulga è un figlio maleducato”.

Prosegue poi: “Non penso al mio Avellino, possiamo giocarcela, ma penso semmai a formazioni più in alto in classifica che hanno speso si più: da uomo di campo ritengo assurdo decretare una promozione attraverso il bussolotto. Stimo Ghirelli e non vorrei essere nei suoi panni, ma sono schietto nel mio pensiero. Così come dico che non sono d'accordo nell'eliminare 40 squadre: invece di dire questo, pensiamo ad aiutare il calcio della Serie C”.

Conclude: “Ad Avellino c'è un entusiasmo devastante, abbiamo una delle società più forti di Italia. Ad agosto era una situazione allucinante, ma siamo andanti avanti, il direttore è stato un fenomeno, e con lui il dott. Esposito, che di tasca sua ha portato avanti lo staff medico. Eravamo morti, ora siamo vivi. E se la proprietà vuole, io sono disposto a continuare, si può arrivare in Serie A”.