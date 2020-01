Avellino, Capuano: "È tutto vergognoso. Se non ci salviamo, smetto"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Parole forti, dopo il pareggio del suo Avellino contro il Picerno, da parte del tecnico Ezio Capuano. L'allenatore della squadra irpina, in conferenza stampa, ha spiegato: "Sono arrabbiato, forse oggi l'importante era non perdere trattandosi di uno spareggio. Però io ho cercato di vincerla la partita, ad un certo punto ho avuto il coraggio di togliere un difensore per una punta. Posso dire che il primo tempo dell'Avellino in Serie C non esiste, e di questo ne vado fiero ed orgoglioso. Il primo tempo nostro è stato di categoria nettamente superiore alla media ma lo dico con grande onestà. Noi ce la giochiamo perché la squadra è viva, non dà segni di cedimento, ma io mi auguro e lo dico con fermezza e tranquillità, che si intervenga sul mercato. Perché andare avanti in questo modo diventa uno strazio. Hanno detto che tre giocatori li prendono, ma devono arrivare elementi importanti che ci innalzano in maniera esponenziale il livello di questi ragazzi che stanno facendo qualcosa di impensabile. Ogni episodio dubbio è fischiato contro di noi, è una vergogna, è un qualcosa di abominevole, forse abbiamo la sfortuna di beccare sempre arbitri non in giornata. Ma noi siamo più forti di tutti. E se il destino è contro di noi, peggio per lui. Io salverò questa squadra, parola d'onore. E se non la salvo, smetto di fare l'allenatore. Lo dico in mondovisione".