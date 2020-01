© foto di Andrea Rosito

Dopo la sconfitta contro il Catania, maturata negli ultimi dieci minuti, il tecnico dell'Avellino Eziolino Capuano in conferenza stampa mastica a amaro e attacca il collega Cristiano Lucarelli: "Perdere così fa girare le scatole, abbiamo fatto un'ottima gara. Lucarelli, un grandissimo allenatore che ammiro molto, ha pianto tutta la settimana e oggi ha avuto rigore ed espulsione a favore Perdere in questo modo fa male, davvero in modo immeritato. . - si legge su Catania.iamcalcio.it lamentandosi anche del mercato del club irpino - Avevamo Charpentier che segnava e ora non sappiamo chi fa gol. Abbiamo gravi lacune in organico, sono stanco e molto preoccupato. Spero che il mio sfogo valga qualcosa".