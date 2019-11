© foto di Andrea Rosito

In vista del derby contro la Casertana il tecnico dell’Avellino Ezio Capuano ha caricato l’ambiente elogiando la tifoseria irpina con cui in passato ebbe qualche attrito: “La nostra curva è una delle più belle e calorose d'Italia. L'ho detto ai miei calciatori e lo ripeto qui, andiamo in campo anche e sopratutto per loro, per rappresentarli al meglio in un derby che sarà colorato ed emozionante. Vogliamo regalare ai tifosi dell'Avellino un risultato positivo in un bel contesto di sport. - continua poi Capuano come riporta Tuttoc.com - Nelle ultime gare di campionato ci è mancato il risultato, l'episodio favorevole capace di far pendere la bilancia dal nostro lato. Per la classifica e per l'autostima abbiamo bisogno del risultato. Le sconfitte consecutive? Io, in quanto allenatore, devo essere coerente per farmi seguire e per gestirli a livello emotivo. Sotto il piano fisico abbiamo qualche acciacco, non tutti si sono allenati con regolarità ma anche questa non deve essere una scusa. Vediamo di recuperarli tutti pian piano".