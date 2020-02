Avellino, Capuano: "Nuova proprietà? Giusto che faccia le proprie scelte"

La conferenza stampa della vigilia per il tecnico dell'Avellino Ezio Capuano è stata l'occasione anche per commentare il passaggio di proprietà del club irpino arrivato nella mattinata di oggi (fonte TuttoAvellino.it): "Se mi sento in discussione con il nuovo proprietario? Io mi sento sempre in discussione, quando si cambia una proprietà è giusto che ognuno faccia le sue scelte. Con il mio staff ho fatto il mio dovere. In questi giorni ci siamo preparati bene, esulandoci da altre situazioni, quindi non ci serviva una spinta emotiva. Abbiamo sempre onorato la piazza e questa maglia, speriamo che da domani si possa solo ed esclusivamente parlare di calcio. A me non è mai mancato nulla, ma si è sempre parlato poco di calcio. Auguro a D'Agostino le migliori fortune e che possa portare l'Avellino nella categoria che più gli appartiene nel più breve tempo possibile".