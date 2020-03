Avellino, Capuano: "Stermineremo il virus. Se andremo in B farò come Klopp"

Il tecnico dell'Avellino Eziolino Capuano attraverso un video messaggio ha rivolto un pensiero ai tifosi irpini in questo momento difficile che sta vivendo tutta l'Italia e non solo: “In questo momento il calcio passa in secondo piano, anche se il mio lavoro lo amo e avrei voluto stare in campo ad allenare la mia squadra. Ma con la salute non si scherza, ci sarà tempo per tornare a giocare e a continuare a ottenere risultati importanti. Dobbiamo riuscire a sconfiggere questo virus. Il mio pensiero va a chi è malato, a chi vive lontano da casa, a chi lavora in fabbrica e a chi convive con tante problematiche. In tanti anni di calcio poche volte mi è capitato di vivere tante cose negative, ma voi avete dimostrato di essere un popolo coerente, forte, siete stati lontano dalla squadra senza mai abbandonarla nel cuore, dandoci una grande adrenalina. - conclude Capuano come riporta Tuttoavellino.it - Spero che stermineremo il virus e alla ripresa, e se Dio ci fa raggiungere l'obiettivo della Serie B, io farò come Klopp quando allenava il Mainz, salterò le recinzioni e verrò in Curva insieme a voi".