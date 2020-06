Avellino, Charpentier fa gola alla Salernitana: può arrivare grazie alla Lazio

Dalla Lettonia ad Avellino, un campionato cominciato benissimo a suon di gol prima del grave infortunio che lo ha lasciato ai box per diverso tempo. Il nome di Gabriel Charpentier torna in lizza per la Serie B, secondo quanto riportato da tuttosalernitana infatti il centravanti degli irpini è finito nel mirino della Salernitana che potrebbe intavolare una trattativa via Lazio.