© foto di Matteo Ferri

Secondo quanto riportato da Primativvù.it continua la querelle in casa Avellino con la spaccatura fra Izzo e Aniello Martone da una parte e Circelli dall’altra. L’amministratore unico biancoverde ha infatti bloccato la partenza di Martone per Milano, dove avrebbe dovuto chiudere gli ultimi colpi di mercato con un attaccante in cima alla lista. A Milano andrà così solo il direttore sportivo Carlo Musa, forse accompagnato da mister Capuano, cosiderato l’unico uomo mercato da Circelli che non firmerebbe nulla di quanto proposto o chiuso dal dg.