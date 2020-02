© foto di Matteo Ferri

Intervenuto a Sportchannel.it il vice presidente dell’Avellino Nicola Circelli ha confermato la cifra necessaria e cedere le proprie quote: “Per cedere le mie quote voglio 250 mila euro, questa è la cifra certificata dagli incartamenti. Sono infastidito dal fatto che Izzo metta ultimatum e termini le mail che ci invia con gli orari da rispettare, - si legge su Tuttoavellino.it - successe anche quando andammo a firmare l’atto notarile a Napoli, per le mancate dimissioni del CdA della vecchia proprietà”.