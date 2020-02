Avellino, Circelli: "E’ stato fatto di tutto per mettermi la piazza contro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Niente passaggio di quote dell'Avellino a Luigi Izzo. A fare il punto della situazione è stato Nicola Circelli, amministratore unico del club irpino, in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da TuttoAvellino.it: "Izzo mi ha fatto un’offerta di 117 mila euro: 27 mila a me, 90 alla Innovation Football. Dicendo poi che avrebbe saldato Di Matteo, che solo a me ha chiesto garanzie. Mi ha chiesto la documentazione sullo stato patrimoniale aggiornato, dandomi ultimatum. Io gli ho inviato la documentazione, lui ha risposto che era impossibilitato a dare seguito al passaggio delle quote. Io non ho avuto una convocazione ufficiale per andare dal notaio, Izzo e i suoi soci sono a Napoli, io non so ancora l’indirizzo del notaio. Quando si va dal notaio, si va per firmare, con le carte già pronte. Quindi prima deve dirmi come intende darmi i soldi e poi occorre una liberatoria di Di Matteo. Lui non mi ha risposto e ora è a Napoli? Ditemi voi che persona è Izzo. E’ stato fatto di tutto per mettermi la piazza contro, anche da parte della stampa, criticando le mie possibilità economiche. Mi reputo un imprenditore che sa cosa può fare economicamente, se sono venuto ad Avellino è perché potevo portare avanti il progetto senza problemi, purtroppo ho trovato personaggi del genere sul mio cammino. Io per non creare altri problemi, dopo aver parlato nel corso di una trasmissione televisiva creando una situazione spiacevole, ho detto a Izzo di darmi quello che ho messo per andare via. Questo è durato dieci giorni, siamo stati chiamati dai tifosi, io ho fatto due ore di macchina, lui non si è presentato. Io ho detto sempre la verità, ho spiegato le mie ragioni in mezzo a 30 tifosi. Lui non lo ha fatto, facendo credere che lui fosse quello che con facilità ci avrebbe liquidato con quattro spiccioli, ma evidentemente ha difficoltà a tirare fuori anche questi quattro spiccioli, perché è alla ricerca di gente da inserire in società. Io ho sempre ammesso i miei limiti e la necessità di portare soci. Izzo si crede un grande industriale ma non credo che abbia la forza economica per esserlo. Io sono l’unico responsabile economicamente, penalmente e civilmente dell’Avellino calcio e vi anticipo che personalmente ho pensato agli stipendi che si devono pagare venerdì. La Innovation Football ha già firmato assegno circolare, io lo farò domani. Pretendo che Izzo, De Lucia e Autorino facciano lo stesso, domani. E lo do io l’ultimatum. Entro domani a mezzogiorno cacciassero 150mila euro. Se non dovessero pagare la loro parte saranno loro ad assumersi le responsabilità di ciò che potrebbe accadere".