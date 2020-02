Avellino, Circelli salta l'incontro dal notaio? A breve conferenza stampa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sembrava dovesse esserci oggi l'atteso incontro da un notaio napoletano per il passaggio di quote dell'Avellino, ma a sorpresa, come riferisce tuttoavellino.it riprendendo RadioPuntoNuovo, Nicola Circelli ha fatto sapere che alle 16:00 terrà una conferenza stampa al "Partenio-Lombardi".

L'imprenditore sostiene di non ricevuto la convocazione di Luigi Izzo per l'appuntamento dal notaio, ma non è da escludere un incontro successivo alla conferenza o l'arrivo a Napoli di un suo delegato; Izzo, per contro, ha invece riferito che Circelli ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per presentarsi a Napoli, attraverso un avvocato.