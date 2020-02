Avellino, Circelli: "Settimana prossima, novità sul club. Ma i tifosi facciano i tifosi"

Al termine dell'assemblea dei soci, come riferisce tuttoavellino.com, l'amministratore dell'Avellino Nicola Circelli ha parlato ai microfoni di RadioPuntoNuovo in merito alla situazione societaria: "È stato un incontro tranquillo, tra persone mature, abbiamo chiacchierato e capito che c'è la volontà di cedere il passo o farci affiancare da qualche imprenditore, tra cui D'Agostino. Tra qualche giorno troveremo la soluzione. Quando? Entro la settimana prossima, non oltre. Izzo ha avuto una richiesta da D'Agostino ed è giusto che ci sia valutazione da parte degli altri soci, anche perché esiste un diritto di prelazione. Ma questo non verrà esercitato a prescindere. Io e Izzo con D'Agostino? Va valutato tutto, nessuno vuole ostacolare nessuno come pensano i tifosi. È vero non abbiamo gestito al meglio la situazione, però c'è stato troppo chiacchiericcio e malumore. È vero quello che si dice in giro su Avellino: i tifosi devono fare i tifosi. Capisco il malumore ma non lo condivido. Perché se ci fossero stati problemi, tipo con gli stipendi, avrei potuto capire. Ma non è così. E anche la stampa giudica in modo sbagliato e i tifosi seguono i giornalisti".

E prosegue poi: "Credo sia arrivato il momento di abbassare i toni. L'Avellino non fallirà, ho garantito anche gli stipendi futuri e aperto a nuovi soci. È stata regolarizzata anche la posizione dei dipendenti, gli stipendi sono stati pagati. Iovino? Stiamo valutando l'inserimento di nuove figure in società. Ci sono imprenditori che si sono fatti avanti per entrare nella cordata Circelli-Innovation Football, però dal di fuori, chi vede una piazza calda e nervosa, ci pensa prima di venire. Ma è gente che sa fare calcio. Tutti noi abbiamo fatto rumore e qualcuno se ne vede bene prima di fare un passo avanti. Recompra? Ostacolo aggirabile tranquillamente, altrimenti c'è una quota da pagare (600mila euro, ndr). A patto che venga esercitata. Chi ha messo questa clausola? Io no, non ho fatto io la due diligence, ma già c'era quando siamo andati dal notaio".

Conclude: "L'Avellino andrà sicuramente avanti, fino e oltre giugno. Potete stare tranquilli".