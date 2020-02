© foto di Matteo Ferri

La Commissione accordi economici della Lega Nazionale Dilettanti ha condannato l’Avellino al pagamento delle spettanze di giugno 2019 a quattro ex biancoverdi tesserati nella passata stagione in Serie D. Lo riporta Tuttoavellino.it spiegando che si tratta di “Filippo Capitanio, a cui dovrà essere corrisposta la somma di €.3.230,00, di Ettore Lagomarsini, che vanta un credito di €.3.000,00. E poi ancora di Niccolò Dondoni (€.2.750,00) e Nicola Ciotola, a cui l'Avellino dovrà versare €.3.800,00. Il club biancoverde dovrà mettersi in regola entro 30 giorni dalla data della presente comunicazione per previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F".