© foto di Matteo Ferri

Ancora qualche allarmismo in casa Avellino, con la dirigenza che, come riferisce Il Mattino, deve coprire il costo di una fideiussione di quasi 200mila euro (40% da mettere a garanzia del mezzo milione circa di contratti da depositare in Lega) senza avere troppo fondo cassa, discriminante per far rilasciare alle compagnie dotate di rating la polizza che entro domani dovrebbe essere consegnata a Firenze, nella sede della Lega Pro.

Oggi ne sapremo sicuramente di più, considerando che l'attuale presidenza sta fornendo alle compagnie assicurative nuovi documenti che certifichino la solidità del club, ma solo con la fidejussione sarà concesso dalla Lega lo sblocco del mercato e il conseguente tesseramento di Karic, Micucci, De Marco e Stojkovic, che hanno già accordo con gli irpini.