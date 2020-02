vedi letture

Avellino, così proprio non va. Momento no tra risultati negativi e il rischio Capuano

Sette gare senza vittorie, 5 punti solo conquistati nel girone di ritorno e una situazione societaria che ancora rappresenta un’incognita: momento decisamente infausto per l’Avellino, prossimo all’incontro sul campo del Rende.

Un incontro da vincere a tutti i costi, non solo per provare a tenere ancora lontana la zona playout – adesso distante cinque punti – ma anche per capire meglio quello che potrebbe essere il futuro di mister Eziolino Capuano. Panchina che scricchiola? Ora no, ma gli irpini devono mantenere la categoria, e tutto può ancora succedere.