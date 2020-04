Avellino, D'Agostino: "La Lega lavora per accordare tutte le variabili, non è semplice"

vedi letture

Come riferisce tuttoavellino.it, in collegamento con SportChannel è intervenuto l'Au dell'Avellino Giovanni D'Agostino: "Ieri è uscito questo documento della FIGC dopo la riunione del comitato scientifico, noi siamo in attesa delle disposizioni effettive, sono linee guida ancora larghe, manca un protocollo vero e proprio e sarebbe impensabile pensarlo a stretto giro. Si parlava di tre livelli di ripartenza, serie A, poi B e C ma è una fase in cui siamo ancora in attesa. La Lega sta lavorando per mettere d'accordo tutte le variabili, non è semplice. Abbiamo fatto una videocall con tutti i presidenti, ci sono state anche lacrime, fu molto pesante perché soprattutto al Nord c'erano persone che avevano perso familiari e il clima non era semplice, non è facile parlare di ripartenza soprattutto da un punto di vista etico, il calcio italiano è il terzo settore ma bisogna andare con i piedi di piombo. Intanto stiamo lavorando, ci stiamo sentendo con ds e mister, difficile parlare di calcio, lavoriamo per costruire un Avellino forte e per ripartire ci vuole una struttura forte e forse l'unica cosa positiva è che stiamo avendo tempo per costruire una società degna di tal nome. Di Somma e Capuano non sono mai stati in discussione, ci hanno stupito tutto contro la Ternana, ora non pensiamo a questo".