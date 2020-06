Avellino, D'Agostino: "Parteciperemo ai playoff. E lo faremo con l'obiettivo di vincerli"

vedi letture

L’Avellino ai playoff ci sarà. E’ questo l’annuncio che il presidente dei Lupi Angelo D’Agostino ha dato questa sera in conferenza stampa: “Non parteciperemo ai playoff solo per onor di firma - riporta OttoChannel -, ci giocheremo le nostre chances, l'obiettivo è farli per vincere. I tifosi stiano tranquilli: I sacrifici economici per disputarli non incideranno sulla programmazione e sul budget della prossima stagione”