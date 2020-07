Avellino, D'Agostino: "Playoff? Fatto quello che potevamo. Il futuro sarà dei giovani"

Angelo D'Agostino, presidente dell'Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo dopo l'eliminazione della formazione allenata da Ezio Capuano dai playoff promozione a seguito del pareggio di ieri contro la Ternana: "Abbiamo messo tanta energia ma non è bastato, il risultato non è quello che volevamo ma abbiamo fatto quello che potevamo con quello che c'era. Ora pensiamo al futuro, programmiamo per arrivare in fondo con più sicurezze. Ringrazio tutti e lo farò anche nei prossimi giorni per quello che hanno fatto, in questa situazione strana e surreale non è stato facile per nessuno, la squadra ha dovuto fare tamponi ogni 4 giorni, un grande ringraziamento per la disponibilità. Ora pensiamo al futuro in maniera migliore di quanto fatto finora, abbiamo preso la squadra in corsa, abbiamo creduto ai playoff, un'occasione che non volevamo perdere. Sapevamo che era molto difficile ed è andata così, lavoreremo meglio per il prossimo anno. C'è tanto da fare partendo dall'aspetto tecnico, dovremo discutere del futuro, il prossimo campionato vogliamo farlo in maniera diversa facendo giocare anche più giovani, capire chi ha la predisposizione per seguire questo progetto. Un progetto lungo e ambizioso, dobbiamo trovare persone ambiziose come noi. Da domani ci metteremo al lavoro, molti giocatori in scadenza non resteranno".