Avellino, D'Agostino: "Playoff? Se verranno concessi parteciperemo. Ci faremo trovare pronti"

Ospite di Radio Punto Nuovo Angelo D’Agostino, neo presidente dell’Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul destino della Serie C in questa stagione: “Nonostante il periodo particolare, stiamo lavorando. Per quanto riguarda i temi discussi in assemblea, dove si è accennato anche al discorso di nuovi format, aspettiamo le decisioni del Consiglio Federale. Comunque noi ci faremo trovare pronti. Rispettare i protocolli sanitari, per tanti motivi, è difficile, ma se ci sarà da fare i playoff, li faremo. Il futuro? Vedremo che tipo di campionato sarà il prossimo. Come i nostri tifosi, anch’io fremo ed ho voglia di calcio, intanto stiamo lavorando per avere voce in capitolo nel calcio italiano attraverso una società forte, in ordine, che sappia recitare il ruolo di primo della classe e non di ultimo. In settimana incontrerò Capuano e Di Somma, Parisi ha ambizioni, vedremo”.