Avellino, D'Agostino: "Società messa al sicuro. Abbiamo trovato un cumulo di macerie"

vedi letture

Giornata di conferenza stampa per l'Avellino. A prendere la parola è stato il presidente del sodalizio irpino Angelo D'Agostino. Ecco uno stralcio di quanto riportato da TuttoAvellino.it: "Ai tifosi possiamo dire che ci stiamo organizzando per un girone difficile, sembra che procediamo lentamente ma in realtà stiamo operando con tranquillità per cercare esattamente quello che ci vuole per affrontare un girone così duro, non prendere quello che capita ma scegliere con calma i giocatori che vogliamo. Bisogna avere il giusto equilibrio tra giovani ed esperti, abbiamo parlato di una squadra giovane è vero ma ci vogliono anche giocatori di esperienza, cercheremo di rispettare il budget ma faremo il necessario per affrontare a testa alta questo girone. Pian piano si sta formando la squadra, il progetto resta giovane ma non si poteva fare un campionato con soli giovani, ci vuole il giusto mix. Siamo partiti dagli esperti è vero ma il percorso può costruirsi man mano, strada facendo. Abbiamo intanto messo al sicuro la società, abbiamo rilevato un cumulo di macerie, alcune cose non le sapete neanche perché io sono per i fatti e non per le chiacchiere, le strategie aziendali vengono messe in campo secondo un progetto, prima di esprimere giudizi infatti bisognerebbe conoscere i fatti. La società ad oggi è una delle poche di C con i bilanci in regola e nessun debito, quando siamo arrivati abbiamo trovati un paio di milioni di debito, tra l'altro in un momento drammatico. Abbiamo disputato due partite, onorando gli impegni con i calciatori presi da altre persone eppure li abbiamo onorati, come è giusto che fosse, e intanto abbiamo sistemato tutto. In altri anni iscriversi al campionato era una notizia, ma per me deve essere una normalità, un presidente è normale che iscriva la squadra al campionato, la mentalità deve cambiare".