Avellino, da Izzo ultimatum a Cercelli. Che incontra i tifosi

© foto di Matteo Ferri

Dopo il post di Nicola Circelli arriva la risposta di Luigi Izzo e dei suoi legali. Come riferisce Tuttoavellino.it infatti quest’ultimi avrebbero inviato una mail all’ex proprietario del Campobasso ponendo l’ultimatum per il trasferimento delle quote societarie entro le ore 10 del mattino spiegando che nel caso l’ultimatum non venisse rispettato le conseguenze potrebbero essere le dimissioni dello stesso Izzo.

Nel frattempo Circelli si è recato allo stadio Partenio per incontrare una delegazione di tifosi dopo il duro comunicato emesso ieri dagli ultras. Un incontro a cui stanno partecipando anche Carlo Musa, Ezio Capuano e Giuseppe Padovano.