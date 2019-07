© foto di Dario Raimondi

Mentre il rapporto con il tecnico Giovanni Bucaro è da considerarsi definitivamente terminato, quello fra l'Avellino e il ds Carlo Musa potrebbe invece continuare. Stando a quanto riportato da TuttoAvellino.it il numero uno del club irpino Gianandrea De Cesare avrebbe convinto per oggi a Napoli il dirigente per tentare di trovare l'accordo in vista del prossimo campionato di Serie C.