Avellino, De Cesare lascia. Con lui possono andarsene Musa e Bucaro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ennesimo thriller in Serie C. Come riporta Tuttosport l'Avellino, neo promosso, è stato ufficialmente messo in vendita dal patron Gianandrea De Cesare. Un addio che, contestualmente, dovrebbe portare anche alla fine del rapporto sia con il ds Carlo Musa che col tecnico Giovanni Bucaro.