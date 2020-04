Avellino, Di Paoloantonio: "Serie B? Ora non ci penso. sono concentrato solo sul presente"

Il centrocampista biancoverde Alessandro Di Paoloantonio ha parlato ai microfoni di Ysport Avellino del proprio futuro con le sirene di diversi club di Serie B che suonano forti: “Degli interessamenti dalla cadetteria al momento lo sa solo il mio procuratore. Ci stiamo sentendo, stiamo facendo qualche chiacchiera, ma in questo momento non possiamo pensare alla stagione futura, se ancora non è finita quella in corso. Priorità Avellino? Ripeto, la priorità adesso è finire il campionato e spero di finirlo qui il prima possibile. Al futuro non ci sto pensando molto sinceramente, cerco di pensare al presente".