Avellino, Di Somma: "Ai playoff, con Capuano, possiamo toglierci soddisfazioni"

Come riferisce thewam.net, il Ds dell'Avellino Salvatore Di Somma ha parlato in merito alla possibile ripresa del campionato di C. Campionato che si svolgerà con i playoff, e che vedrà i biancoverdi con mister Eziolino Capuano alla guida: "Io e Capuano siamo amici da una vita. C'è molto rispetto tra di noi. Viviamo un rapporto chiaro, limpido e anche fraterno. Non ci sono stati episodi che possano far pensare altro. Adesso siamo concentrati ad affrontare questi playoff. Dobbiamo arrivare nella migliore condizione fisica e mentale per poter dare il meglio di noi. Ci dobbiamo impegnare tutti. Del mercato si parlerà a fine stagione. Posso assicurare che tra me e Capuano c'è unità d'intenti, non abbiamo problemi tra di noi. Il nostro obiettivo attuale, sono i playoff: diciamo che abbiamo raggiunto un obiettivo impensabile. Nessuno si aspettava questo traguardo. Noi volevamo salvarci e invece ci ritroviamo qui e adesso ci giocheremo questi playoff al meglio delle nostre possibilità. A livello di preparazione le difficoltà sono evidenti, soprattutto dopo tre mesi di stop. Non è facile riprendere cosi in questa situazione molto particolare. Di norma i giocatori rimangono fermi un mese, non tutto questo tempo. Tutti dovremo compiere qualche sacrificio in più. E potremo toglierci belle soddisfazioni".