Avellino, Di Somma: "Playoff grande opportunità per il futuro dei nostri ragazzi"

vedi letture

Ospite delle colonne del Quotidiano del Sud il ds dell'Avellino Salvatore Di Somma, ha parlato dei playoff promozione che attendono i lupi nelle prossime settimane: "I ragazzi sono sereni, sanno che i playoff rappresentano una grande opportunità anche per loro e per il loro futuro. Da parte loro non c'è stata nessuna frattura, non ho ricevuto né richieste di soldi né di rassicurazioni e tutti si sono allenati anche durante la quarantena. Capuano? È carico come sempre, di lui ci dobbiamo preoccupare quando è scarico".