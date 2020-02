vedi letture

Avellino, Di Somma: "Sfogo post Cavese? Ero preoccupato per la città. Ora sono più sereno"

Il direttore sportivo Salvatore Di Somma ai microfoni di PrimaTivvù ha parlato della situazione in casa Avellino tornando sul suo sfogo dopo la gara contro la Cavese: “Ero preoccupato, c'erano gli stipendi e i contributi ancora da pagare, ora mi sono tranquillizzato. C'è la prossima scadenza da rispettare, ma con un mese di tempo a disposizione penso che non vi saranno problemi. - continua Di Somma come riporta Tuttoavellino.it - Ero preoccupato per la città, per i tifosi la cui passione è penalizzata dai problemi degli ultimi anni. Tifosi? Sarà importante per noi avere al nostro fianco i tifosi della Curva Sud, spero che domenica possano essere presenti e sostenerci”.