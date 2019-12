Avellino, è fatta per la cessione al gruppo IDC. Lo annuncia Circelli

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Nella mattinata di oggi l’Avellino è passato di mano. Il gruppo IDC di Nicola Circelli - e di Luigi Izzo - ha infatti acquistato il 100% del club irpino. L’annuncio l’ha dato lo stesso imprenditore ai giornalisti presenti sotto la sede del notaio dove sono avvenute le firme: “C'è stato un passaggio di proprietà, ora ci dobbiamo mettere al lavoro, devo incontrare Luigi Izzo per valutare insieme a lui, che ha il 50% della IDC, le strategie da operare in fretta. C'è una scadenza da rispettare, si lavora per quello, ci sarà una conferenza anche con Izzo ma abbiamo delle clausole e non abbiamo fatto altro che rispettarle. Abbiamo preso l'Avellino al 100%, confermo. Ci sono anche altri soci ecco perchè dobbiamo incontrare Izzo per distribuire queste quote e far entrare queste persone in una struttura già programmata. Izzo dovrebbe restare al 100% ma dobbiamo palarne, se rientra lui allora rientra anche Martone a cui proporrò di fare il presidente. Le ambizioni sono alte, chiunque acquista un club vuole vincere ma non possiamo illudere la piazza, un ottimo risultato sarà raggiungere i playoff. Finora è stato fatto un buon lavoro perchè non siamo lontani da questo obiettivo. Al di là di quello, quest'anno al salvezza va bene poi lavoreremo per vincere perchè la piazza di Avellino merita di piu' visto il passato. - continua Circelli come riporta Tuttoavellino.it - Non conosco Di Somma e Capuano, non conosco lo staff, entriamo e valutiamo. Sicuramente non entriamo per mandare via le persone, stanno facendo bene, valutiamo e vediamo”.