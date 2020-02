Avellino, ecco la resa dei conti: oggi il possibile passaggio delle quote

© foto di Matteo Ferri

La resa dei conti sembra essere arrivata, e questo pomeriggio potremmo forse conoscere il futuro dell'Avellino. Stando a quanto riferisce il sito thewam.net infatti, per questo pomeriggio alle 15:00, presso uno studio notarile di Napoli, è in programma l'incontro tra Luigi Izzo, Nicola Di Matteo e Ciriaco Cusano per il passaggio delle quote societarie. Il nodo cruciale rimane ancora legato alle cifre richieste da Circelli, attuale socio di maggioranza: parti ancora distanti, ma oggi se ne saprà di più.