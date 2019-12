Avellino, fa crac il ginocchio dell'uomo mercato Charpentier

© foto di Andrea Rosito

Come fa sapere l'Avellino mediante nota ufficiale, a seguito dell'infortunio occorso nella gara contro la Sicula Leonzio, l'attaccante Gabriel Charpentier ha effettuato risonanza magnetica al ginocchio destro, che ha evidenziato il distacco capsulomeniscale del PAPI, la lesione del corno posteriore del menisco mediale, la distrazione di alto grado del legamento collaterale mediale e la lesione parziale del legamento crociato anteriore.

Tra 10 giorni, al fine di confermare il grado di lesione del legamento crociato anteriore, una nuova risonanza magnetica stabilirà l'eventuale necessità di un intervento chirurgico.

"Se dovesse trattarsi solo di del trauma distrattivo del legamento collaterale mediale e del menisco mediale i tempi di recupero potrebbero aggirarsi sui 40 giorni, se invece dovesse confermarsi una lesione del crociato anteriore, con conseguente intervento chirurgico, i tempi si allungheranno fino a sei mesi. Siamo pronti a gestire ogni eventualità, possiamo assicurare che al calciatore, che ha sempre dimostrato grandissime doti sia in termini di professionalità che di dedizione ed attaccamento, daremo tutto il supporto necessario per affrontare al meglio questo infortunio", queste le parole del medico sociale del club irpino Gennaro Esposito.

Strategie di mercato dunque da rivedere per i biancoverdi. Charpentier, infatti, era finito nel mirino di diversi club di B, per quanto ritenuto incedibile a gennaio da mister Capuano, ma l'eventuale rottura del crociato potrebbe anche complicare i piani estivi, ai fini di una monetizzazione in caso di cessione. A ogni modo, qualcosa in avanti, chiaramente in entrata, adesso andrà fatto.