© foto di Andrea Rosito

Con la piazza in ormai piena contestazione contro società e amministrazione comunale, in casa Avellino sarebbe giunta l'ora di tirare le somme. E, stando a quanto riferito da tuttoavellino.it, potrebbe essere martedì la giornata decisiva per il futuro del club. O meglio, della Sidigas, perché sono state convocate dal giudice fallimentare Pasquale Russolillo tutte le parti chiamate in causa: Gianandrea De Cesare ha chiesto una proroga di 60 giorni sul piano di rientro concordato ma aspetta ancora una risposta, e vanno capite le intenzioni dei creditori. Slitta invece, sempre stando a quanto riferito dal portale prima citato, la decisione della Prima Sezione Penale del tribunale relativa all'udienza del riesame sul ricorso presentato dalla Sidigas circa il dissequestro di 8 milioni di euro utili all'Avellino.

Non resta quindi che attendere.