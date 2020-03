Avellino, il neo pres. D'Agostino: "Ho dato sostegno alla squadra. E lavoro per il caso stadio"

Insediatosi da poco alla presidenza dell'Avellino, Angelo Antonio D'Agostino ha fatto ieri il suo esordio da presidente degli irpini, nella gara che ha però visto vittorioso il Bari. A ogni modo, come riferisce tuttoavellino.it, a margine del match il numero uno biancoverde ha così parlato: "Sono entrato in campo per presentarmi ai calciatori e dare il mio sostegno prima della gara: i ragazzi sono volenterosi, il campionato non è semplice ma nel calcio mai dire mai, siamo pronti a dare il nostro supporto in caso di playoff. Stiamo già a lavoro per la questione stadio, vogliamo fare le cose per bene, daremo la nostra impronta a questa squadra".